Ziel: Ökologische Produkte ohne Qualitätsverlust

Er ruft auch auf, "alles unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit zu sehen. Die Auswaschung von Wurzelschutzausrüstungen für den gesamten Gründachbestand in Österreich, also von Wien bis Bregenz, ist geringer als die Belastung einer zehn Hektar großen bzw. kleinen konventionellen Landwirtschaft", führt Gernot Lindorfer an. Trotzdem nimmt er die Diskussion sehr ernst, und natürlich wird bei Büsscher & Hoffmann sowie in der gesamten Industrie an der weiteren Reduktion des chemischen Wurzelschutzes in Bitumenbahnen gearbeitet.

Denn das oberste Ziel aller Dachmaterialhersteller ist es, potenzielle Belastungen am Dach zu minimieren. "Dazu braucht es einen Schulterschluss zwischen allen am Dach beteiligten Produzenten, Professionisten und dem Abwasserverband ÖWAV. Das wichtige nächste Ziel ist die Festlegung eines Grenzwertes, mit dem alle Beteiligten arbeiten können", sagt Peter Amann, Leiter des Fachausschusses 1 des Verbands für Bauwerksbegrünung, der die Vermittlerrolle zwischen Verbraucher*innen und Herstellern von Dachabdichtungen übernommen hat. "Und es braucht eine Zusammenarbeit dieser Gruppen mit den Normengremien, um Richtlinien auszuarbeiten." Das Ziel sei es, möglichst emissionsfrei zu bauen. Eines muss dabei an oberster Stelle stehen, da sind sich alle einig: Die Ökologie der Produkte darf sich nicht negativ auf die Funktionalität der Abdichtung auswirken.