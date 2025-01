Brandschutzsicherheit bei Solargründächern

Fünf Zentimeter Kies oder gleichwertig

Im Abschnitt 5.3.3 der Richtlinie wird seit September 2024 klargestellt, dass die brandschutztechnischen Anforderungen für Dächer als erfüllt gelten, wenn:

die oberste Dacheindeckung mit 5 cm Kies ausgeführt wird oder

eine gleichwertige Lösung, wie eine extensive Dachbegrünung, gemäß ÖNorm L 1131:2010 verwendet wird.

Diese Gleichwertigkeit setzt voraus, dass die Begrünung mindestens folgende Kriterien erfüllt:

Eine Mindest-Aufbaudicke von 8 cm (bestehend aus Vegetationstragschicht und Dränageschicht im eingebauten und gesetzten Zustand).

Ein Gehalt an organischer Substanz von maximal 8 Masseprozent in der Vegetationstragschicht.

Durch die Brandversuche wurde nachgewiesen, dass diese Begrünungslösung brandschutztechnisch gleichwertig zu 5 cm Kies ist, was nun in der Richtlinie verankert wurde und die Umsetzung von Solargründächern in Wien erleichtert.