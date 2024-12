Bis in die 1950er Jahre wurden im Burgenland sogenannte Streckhöfe – langgezogene, schmale Giebelhäuser aus Ziegel – gebaut. An der Straße befand sich der Wohntrakt, dahinter lagen Stallungen und Wirtschaftsbereiche. Nebeneinander zu Häuserzeilen angeordnet, prägten sie früher das Erscheinungsbild vieler Gemeinden. Heute drohen die Streckhöfe langsam zu verschwinden.

Umso wichtiger war es daher den Bauherren, die Tradition des burgenländischen Streckhofes auch bei ihrem Neubau, den sie 2020 in Landsee errichteten, fortleben zu lassen. Ihr Landhaus besteht aus mehreren Gebäuden, die ein Ensemble – eine Häuserzeile – bilden, indem die Giebeldächer zusammengefügt wurden und die einzelnen Trakte ineinanderfließen. Die langgestreckten Gebäude haben unterschiedliche Zuordnungen: So beherbergt Haus 1 den Eingangs- und Gästetrakt. Von hier aus gelangt man in das quergestellte und nach hinten versetzte Haus 2 mit dem hellen Wohnbereich, der sich zu einer großen Veranda hin öffnet. In Haus 3 ist die Küche untergebracht und in Haus 4 befindet sich der private Schlafbereich der Eigentümer. Die vorgelagerten, durch den Vorzug der Dächer erzeugten, Terrassen verbinden zum Garten hin die Häuser von außen. Zum Wald nach Norden orientiert ergeben sich durch die unterschiedlichen Längen der Trakte Ateliers und schattige Sitzplätze. Die gesamte Hausanlage ist nicht unterkellert und absolut barrierefrei. Innen dominieren Stein und Holz. Die Gartenanlage wurde mäanderförmig angelegt und schließt zur Straße mit einer Naturwiese ab.