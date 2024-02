Maria Anzbach, eine Marktgemeinde mit über 3.200 Einwohnern im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich, ist die Heimat einer besonderen Begegnungszone für Gesundheit: "Das Anzbach" beherbergt unter anderem medizinische Anlaufstellen für Neurologie, Innere Medizin, Kardiologie, Praxen für Ernährungsberatung, Psychotherapie sowie Osteopathie und ein Studio für Pilates. Damit ist es erste Anlaufstelle in allerlei gesundheitlich-medizinischen Belangen für die Bewohner*innen Maria Anzbachs und weit über die Ortsgrenzen hinaus. All das befindet sich in einem 1984 erbauten, ehemaligen Café-Restaurant, das von Mai 2021 bis September 2022 eine Komplett-Sanierung nach Plänen der Chociwski Architekten aus Wien erfahren hat – mit dem Ziel, die ortstypische Erscheinung zu behalten und gleichzeitig eine zeitgenössische Sprache zu sprechen.