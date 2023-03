Flachdachaufbauten gemäß ÖNorm B 3691

Mit den in ÖNorm B 3691 "Planung und Ausführung von Dachabdichtungen" beschriebenen Aufbauten wird ein Großteil der am Markt üblichen Konstruktionen abgedeckt. Teilweise können auch Mischformen realisiert und auch sonstige Aufbauten gestaltet werden. Diese stellen jedoch in der Regel Sonderkonstruktionen dar und müssen in ihrer Funktionsweise vor allem hinsichtlich Bauphysik genau betrachtet werden.

Flachdachaufbauten bestehen – abhängig von der jeweiligen Konstruktion – in der Regel aus den folgenden Schichten:

Unterkonstruktion

diffusionshemmende Schicht

Wärmedämmung

Abdichtung

Schutz- und Nutzschichten

Dachaufbauten müssen dabei das Bauwerk gegen klimatische Einflüsse schützen und den Nutzungsanforderungen mit der Gesamtheit ihrer Schichten und deren An- und Abschlüssen genügen. Folgende Begebenheiten sind dabei gemäß ÖNorm B 3691 Planung und Ausführung von Dachabdichtungen zu berücksichtigen:

Lage, Orientierung, Form und Größe des Gebäudes

Lage des Bauteils in der Gebäudehülle oder im Gebäude

Erreichbarkeit des Bauteils

Entwässerungsverhältnisse

lokale Umwelteinflüsse

Wartung und Instandhaltung

Brandschutz

Funktion und Nutzung

außergewöhnliche Temperatureinwirkung auf den Dachaufbau

außergewöhnliche Nutzlasten

Auf den für ein Flachdach wesentlichen Herausforderungen aufbauend, sind in ÖNorm B 3691 Darstellungen für Standarddachaufbauten definiert.