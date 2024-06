Gründächer im Hageltest

Fazit: Hohe Widerstandsfähigkeit

Die Versuche haben gezeigt, dass Gründächer mit einer Substratschichtdicke ≥ 80 mm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagel aufweisen. Diese entspricht dem künftig angestrebten Standard bei der Extensivbegrünung. Unter Einhaltung der Mindestanforderungen der ÖNormen B 3691 und L 1131 und bei Berücksichtigung der Ausführungen in dem eigens dafür verfassten Merkblatt entstehen in der Dachabdichtung und im darüberliegenden Gründachaufbau keine Schäden durch Hagelkörner bis zu 7 cm Größe.

Die durchgeführten Prüfungen zeigen einmal mehr, dass der Gründachaufbau eine wirksame und nachhaltige Schutzschicht ist, um Hagelschäden an der Dachabdichtung zu verhindern und damit Wassereintritte in das Gebäudeinnere zu vermeiden.

Als nächster Schritt wird die Berücksichtigung von Gründächern bei der Bemessung von Gebäudeversicherungsgebühren österreichischer Versicherungsanstalten angestrebt.

Die Ergebnisse des Hageltests sind nun im Hagelregister (hagelregister.at) öffentlich gelistet.

Das Merkblatt "Hagelsicherheit von Abdichtungen unter Dachbegrünungen" ist in den Downloadbereichen von Grünstattgrau (gruenstattgrau.at) und IFB (ifb.co.at) kostenfrei zu beziehen.