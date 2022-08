Drei Schritte zum erfolgreichen Hagelschutz

1. Überprüfung der Hagelgefährdung des eigenen Standortes

Für Österreich wurde auf Basis aller vorhandenen Aufzeichnungen über Hagelschläge der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik eine Hagelzonierungskarte erstellt. Für jeden Standort kann unter hora.gv.at kostenlos die individuelle Hagelgefährdung abgerufen werden. Zudem empfiehlt der Meteorologe Andreas Jäger eine genaue Wetterbeobachtung mittels Wetterberichten und Wetter-Apps. Sie kann Zeit verschaffen, sich selbst und sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen.

2. Einsatz hagelresistenter Baumaterialien

Baumaterialien sollten mittels Hagelsimulationsmaschine auf ihre Hagelresistenz überprüft werden. Die Hersteller*innen können ihre Prüfergebnisse in das öffentlich einsehbare Hagelregister hagelregister.at eintragen lassen. So können Bauherr*innen und Gebäudeeigentümer*innen einfach hagelresistente Baumaterialien suchen und finden. Ein Unternehmen, das sich im Bereich Hagelschutz und Hagelresistenz seiner Produkte besonders engagiert, ist der bayrische Dachziegelhersteller Erlus. "Wir wollen, dass unsere Kunden ein starkes Dach haben. Deshalb ist unser gesamtes Dachsortiment hagelzertifziert und im Hagelregister eingetragen", sagt Guido Hörer, Vertriebsleiter Dach bei Erlus. "Dazu wurden unsere Ziegel am Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz mit einer Hagelsimulationsmaschine auf Hagelresistenz getestet. Dabei werden bis zu hühnereigroße Eiskugeln in hohen Geschwindigkeiten auf die Ziegel geschossen. Das Ergebnis: alle Erlus Tondachziegel erreichen mindestens Hagelwiderstandsklasse HW 4. Das entspricht einem Hagelschauer mit bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern. Besonders robust ist der Ergoldsbacher E 58 Plus, der schon 2015, als erster Tondachziegel in Europa, die Hagelwiderstandsprüfung mit dem Ergebnis HW 5 bestanden hat", so Hörer.

3. Umsetzung individueller Schutzmaßnahmen

Passend zur eigenen Standortsituation sollten also geeignete Baumaterialien aus dem Hagelregister ausgewählt, aber auch individuelle Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, wie etwa vorsorglich Abdeckplanen besorgen, Auffangmöglichkeiten für eindringendes Wasser bereitstellen und ähnliches. Dazu ist ein Informationsfolder unter elementarschaden.at/service downloadbar. "Man kann Gewitter nicht zähmen und die Entstehung von Hagelschlägen nicht verhindern. Allerdings lässt sich das Risiko von Gebäudeschäden gegen null reduzieren, indem man geeignete, auf ihren Hagelwiderstand hin geprüfte Bauprodukte für die Gebäudehülle – insbesondere für Dach und Fassade – verwendet", so Arthur Eisenbeiss. (dd)