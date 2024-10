Risiken einschätzen mit Hora

Wie funktioniert nun Hagelschutz in der (Bau-)Praxis? Im ersten Schritt sollte die Hagelgefährdung des Standorts überprüft werden, unabhängig davon, ob es sich um ein Neubauprojekt oder um Renovierungen bzw. Anpassungen bestehender Gebäude handelt. Um die Hagelgefährdung fest-zustellen, müssen die spezifischen Standortbedingungen geklärt werden. Das interaktive Webservice Hora (Hazard Overview and Risk Assessment / Gefahrenüberblick und Risikomanagement) hora.gv.at wird laufend weiterentwickelt und zeigt seit Frühjahr 2024 für jeden Punkt in Österreich mit einer Genauigkeit von ein mal ein Kilometer die Wiederkehrperioden (zehn, 20 und 30 Jahre) von Hagelunwettern und die maximalen Hagelkorngrößen an. "Die für Österreich vorhandene Hagelgefährdungskarte in Hora stellt in Europa derzeit den aktuellsten Stand der Technik in diesem Bereich dar und bildet eine zuverlässige Grundlage standort-basiert eine gefahrenangepasste Bauweise bezogen auf Hagelschlag auszuführen", erklärt Hans Starl.

Die Abfrage für alle Naturgefahren (Hochwasser, Windsturm, Schneedruck, Hagel etc.), die in der Hora-Plattform enthalten sind, können unkompliziert mittels dem sogenannten Hora-Pass als Zusammenfassung downgeloadet werden und geben auf einer Seite einen umfangreichen Überblick über die am jeweiligen Standort zu erwartenden Naturgefahren. Sind Gebiete rot dargestellt, ist mit Hagelkörnern von fünf Zentimetern Durchmesser und mehr zu rechnen. Das betrifft beispielsweise alle 20 bis 30 Jahre große Teile der nördlichen und südlichen Steiermark sowie Teile Kärntens. Orange eingefärbt werden Gebiete, in denen mit einer Hagelkorngröße von immerhin noch drei bis fünf Zentimetern zu rechnen ist.