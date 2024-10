Hagelschutz für PV-Anlagen

Empfehlungen für PV-Anlagen

Grundsätzlich richtet sich die einzusetzende Hagelwiderstandklasse bei PV-Modulen natürlich wie bei den anderen Bauprodukten nach der Gefährdung des Standorts. Für den Einsatz in Oberösterreich beispielsweise sind Produkte ab HW 4 empfehlenswert. Denn diese Klasse stellt auf ca. 70 % der Landesfläche die im Nutzungszeitraum einer Energiegewinnungsanlage einmal zu erwartende Hagelkorngröße dar und dominiert daher das Bild in der Hagelgefährdungskarte mit zehnjährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit.

Wird davon ausgegangen, dass Hagelereignisse, wie sie im "Hageljahr" 2021 in Österreich dokumentiert wurden, künftig als "Standard-Extremereignisse" anzusehen sind, ist auch von einer Zunahme der zu erwartenden Größe der Hagelkörner auszugehen. Werden die Ereignisse im Hinblick auf die Anzahl an Hagelkörnern pro Quadratmeter größer 4 cm analysiert, so zeigt sich, dass bei dieser Kenngröße eine markante Zunahme im Vergleich zu vergangenen Hagelextremereignissen dokumentiert wurde. Speziell diese Veränderung hatte bei den Schäden im Jahr 2021 einen maßgeblichen Einfluss auf das aufgetretene Schadensbild und die Schadenshöhe.