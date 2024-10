Hat das Null-Grad-Dach Zukunft?

Birgit Tegtbauer: Welches Risiko geht man mit der Ausführung eines Null-Grad-Daches ein? Welche Maßnahmen gibt es, um Risiken zu minimieren?

Wolfgang Hubner: Vielfach entsteht beim Begriff des Null-Grad-Daches ein Bild im Kopf, wo wir ein überflutetes Flachdach sehen. In der Praxis sieht das jedoch anders aus. Denn Wasser kann sich, außer es befindet sich in einer dichten Wanne, nicht unbegrenzt aufstauen. In der Praxis finden wir bei unseren ÖNorm-Dächern zwei Prozent Mindestdachneigung. Aufgrund von Toleranzen, Ebenheit, Durchbiegung bleibt jedoch auch hier lokal Stauwasser mit zehn Millimeter stehen. Reduziert man das Gefälle auf ein Prozent Mindestneigung, bleibt aufgrund von Toleranzen, Ebenheit, Durchbiegung lokal Stauwasser von ca. 15 Millimeter stehen. Würden wir theoretisch null Grad Gefälle planen und ausführen, wird aufgrund von Toleranzen, Ebenheit und Durchbiegung flächig Stauwasser von null bis zehn Millimeter stehen bleiben, lokal mit Ebenheitstoleranzen ca. 20 Millimeter. Der tatsächliche Höhenunterschied betreffend das Stauwasser ist also sehr gering. Natürlich benötigen Null-Grad-Dächer ausreichend Entwässerungsabläufe, vielleicht sogar den einen oder anderen zusätzlich, damit das Lokal anstauende Niederschlagswasser im Falle des Falles relativ zügig abfließen kann.

Zum Risiko ist noch anzumerken: Was nützt das Gefälle, wenn am Dach der Gully verstopft ist? Und das ist bei jedem zweiten Dach der Fall, wenn es nicht regelmäßig gewartet wird.

Birgit Tegtbauer: Wo beschaffen Sie sich Informationen zum Null-Grad-Dach, damit Sie als Planer das Risiko einschätzen und den Auftrag in kompetente Hände geben können?

Jakob Peleska: Mein erster Schritt sich hier Informationen zu beschaffen, ist immer ein Blick in die Normen, in diesem Fall die ÖNorm B 3691. Diese stellt sich zu dem Thema aber leider trockener als eine karge Wüste dar. Der nächste Schritt wäre eine Internetrecherche, welche nur bedingt hilfreich ist, da hier ein Potpourri an Erklärungen, Meinungen, Regelwerken oder vermeintlichen Regelwerken erscheint. Weiter geht es mit der konkreten Such bei den Verbänden. Hier sind wir in Österreich mit IFB und Grünstattgrau gut versorgt – und tatsächlich haben diese Beiden auch das "ÖNorm L 1131 Beiblatt – Retentionsdach mit Unterschreitung der Regeldachneigung" veröffentlicht, das einen guten Leitfaden zur Planung und Ausführung bieten kann. Auch bei den Materialherstellern findet man oft bereits durchdachte und geprüfte Lösungen und Ausführungsvorschläge sowie Beratung dazu. Zum Abschluss hat es sich für mich immer bewährt, bei für mich neuen Ausführungen das Gespräch mit einem Sachverständigen meines Vertrauens zu suchen.

Birgit Tegtbauer: Um einen Eindruck der Wirkung von Begrünungen zu bekommen: Welchen Einfluss haben Gründächer auf Klima und Temperatur?

Susanne Formanek: Ein begrüntes Dach kann die Umgebungstemperatur im Sommer signifikant kühlen. Messungen zeigen, dass die Temperatur auf der Oberfläche von begrünten Dächern während der Mittagsstunden im Sommer im Durchschnitt um bis zu zehn Grad Celsius kühler ist als auf unbegrünten Dächern. Die Kühlwirkung hängt stark von der Art der Begrünung ab: Intensive Dachbegrünungen mit dickerem Substrat und dichter Vegetation bieten eine höhere Verdunstungs- und Kühlleistung als extensive Begrünungen. Zusätzlich wird berichtet, dass ein begrüntes Dach nicht wärmer als 20 bis 25 Grad Celsius wird, während konventionelle Dächer sich auf über 90 Grad erhitzen können. Diese Kühlung trägt zur Verbesserung des Mikroklimas in urbanen Gebieten bei und hilft, die Auswirkungen von Hitzewellen zu mildern.

Birgit Tegtbauer: Wieviel CO 2 können Gründächer speichern? Bietet das Null-Grad-Dach einen echten Vorteil für die Dachbegrünung?