Kühle Dächer für heiße Städte

Weiße Dächer – bald ein Bestseller?

Was beispielsweise in Kalifornien etwa bei Neubauten bereits seit einigen Jahren Vorschrift ist, ist in Europa noch die Ausnahme. Doch es gibt erste Erfolge für das Andocken der Cool Roofs auf ihrem Weg, nicht nur im Ursprungsland USA, sondern auch in Europa bereits gelebte Praxis zu werden.

Ein gelungenes Exempel dafür ist unter anderem das vom Architekturbüro VON M geplantes Hotel in Ludwigsburg, das mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. Ins Auge sticht dabei einerseits eine neue Ästhetik, die die helle Gebäudehülle ausstrahlt, andererseits auch der hohe Sonnenreflexionsgrad, der so genannte Solar Reflectance Index SRI, von bis zu 90 Prozent. Auch die CAS Architects legen die klimatische Zukunft der von ihnen geplanten Wohnhausanlage vertrauensvoll in die Hände des innovativen Daches. In Kombination mit einer energieeffizienten Haustechnik sorgt die helle Farbgebung von Fassade und den als Cool Roofs ausgeführten, asymmetrischen Satteldächern für ein ganzjährig konstantes Raumklima.

Ebenfalls auf den Geschmack gekommen ist der deutsche Haushersteller Baufritz, der im Unterallgäu das erste Einfamilienhaus mit weißem Dach errichtet hat und damit eindrucksvoll demonstriert, dass sich Architektur auch weiß gekrönt wunderbar in seinen Umgebungskontext einfügen kann.

Dass Cool Roofs sich von einem Nischenprodukt zu einem begehrten Bestseller entwickeln könnten, indem helle Dachflächen schon bald "salonfähig" sein werden, lässt die Aussage von Klaus H. Niemann, Sprecher der deutschen Initiative Steildach, bereits durchklingen: "Der Klimawandel ist kein Ereignis, auf das wir uns irgendwann in der Zukunft einstellen müssen. Er ist längst da und beeinflusst sowohl die Architektur als auch die Bauproduktehersteller in Europa".