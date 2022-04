Dass wir schnellstmöglich auf fossile Energieträger verzichten und den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern forcieren müssen, ist unbestritten. Dass dafür Platz benötigt wird, ebenso. In dichtverbauten Gebieten kommen daher schnell bestehende Dachflächen ins Gespräch. Prinzipiell eine gute Idee, da Dächer vielerorts brachliegende Flächen darstellen, die so nutzbar gemacht werden können. Doch es stehen uns noch weitere Herausforderungen bevor, die das moderne Stadtleben mit sich gebracht hat: Überhitzung, Verlust von Biodiversität, Luftverschmutzung, Resilienz bei Extremwetterereignissen – um nur einige zu nennen. Die Verwendung des vorhandenen Flächenpotenzials am Gebäude ausschließlich für Solaranlagen zu nutzen , greift also zu kurz. "Wir müssen den bereits vorhandenen verbauten Flächen einen Mehrfachnutzen geben, um den Herausforderungen der Stadtplanung gerecht zu werden", so Elisabeth Gruchmann von Grünstattgrau, dem Netzwerk für Bauwerksbegrünung in Österreich. "Zudem können wir hier die Synergien dieser Kombinationsbauweise nutzen."