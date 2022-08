Nachhaltig gebaut

Das Wohnhaus ist eingebettet in die sanften Hügel des Hausruckwaldes und gewährt einen atemberaubenden Ausblick in das Seengebiet und die dahinterliegenden Berge. Beindruckend ist aber nicht nur die Lage, sondern auch das Gebäude selbst, das mit einer Vielzahl an natürlichen Materialien realisiert wurde. Das gesamte Obergeschoss etwa ist ein Holzhaus aus CLT-Brettsperrholz. An der Fassade wurde mit Eternit "Largo" Fassadenplatten aus natürlichem Faserzement und vertieften Schattenfugen ein modernes Erscheinungsbild mit Scheunencharakter geschaffen – angelehnt an alte Holzverschalungen. Das Dach wurde mit Großformatplatten verlegt und in Kombination mit dem Indach-Photovoltaiksystem "Sunskin roof" von Eternit zum kostenlosen Energielieferanten gemacht.