Produkte für hagelsichere Dächer

Widerstandsfähiger Ton

"Unsere Dachziegel sind massiv und widerstandsfähig und schon allein aufgrund des vergleichbar höheren Gewichts hagelresistent. Das Thema Hagelschutz wird bei all unseren Produktentwicklungen im Bereich Dach immer berücksichtigt – unsere Produkte werden auch kontinuierlich internen und externen Überprüfungen unterzogen, u. a. beim IBS in Linz", erklärt Wolfgang Wechtitsch, Head of Category Roof Wienerberger. "Ich rechne damit, dass sich Unwetter in Zukunft häufen, und auch deshalb spielt die perfekte und sichere Dachdeckung für alle unseren Kunden und Verarbeiter eine entscheidende Rolle. Aktuelle Forschungen von Geosphere Austria haben ergeben, dass sich die Niederschlagsmengen durch den menschengemachten Klimawandel um zumindest sieben Prozent erhöhen werden. Dem muss man in der Produktentwicklung auch Rechnung tragen, um Sicherheit zu bieten."

Die dichte Struktur des gebrannten Tons sorgt grundsätzlich dafür, dass der Ziegel dem Aufprall von Hagelkörnern gut standhält. "Neben dem klassischen Dachziegel stellt unser abgestimmtes Zubehör-Sortiment wie die Unterdeckbahn einen zusätzlichen Schutz vor Hagel, Schlagregen, Flugschnee oder Wind dar. Das Portfolio wird ständig erweitert und angepasst. Hier hilft uns die weltweite Entwicklungskraft innerhalb der Wienerberger Gruppe", sagt Wolfgang Wechtitsch.