Weitere Produkte in Planung

"Das Creaton PV-Autarq-Dachziegelsystem ist modular aufgebaut und so auch für komplexere Dachflächen perfekt passend. Das macht es besonders attraktiv", erklärt Creaton-Vertriebsdirektor Florian Scherr. "Wir freuen uns, Dächer anbieten zu können, die klimaneutralen Strom selbst produzieren, speichern und verbrauchen können."

Kai Buntrock, Geschäftsführer der autarq GmbH, fügt hinzu: "Ich freue mich, dass beide Unternehmen ihre Kräfte bündeln, denn unser Ziel ist es, Familien europaweit den Zugang zu den Next Level Roofs zu ermöglichen."

Ein weiterer Schritt der Kooperation zwischen Creaton und Autarq wird die Ausweitung der lieferbaren Dachziegelmodelle sein. Schon bald sollen die Autarq-Dachziegel auch in Rot erhältlich sein.

(bt)

Weitere Infos:

creaton.de/creaton-pv-autarq

autarq.com