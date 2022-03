Retention mit Gründächern

Gefällelose Dächer als Sonderkonstruktion für Retention

Solche Sonderkonstruktionen sind erlaubt, es muss aber besonders auf die Ausführung und alle Detaillösungen geachtet werden. Eine Dokumentation aller Punkte und der Arbeit ist sinnvoll. Begleitende Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung sollten gemacht werden. Hierzu steht auch ein vom Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung (IFB) und dem Verband für Bauwerksbegrünungen (VfB) erstellter Leitfaden zur Verfügung, in dem Ausführungsempfehlungen zu diesen Themen zu finden sind (Downloadlinks siehe Infobox unten).

Bei einem Wasseranstau von zum Beispiel 3 cm über die gesamte Dachfläche von 500 m² ergibt sich ein Retentionsvolumen von 15 m³ Wasser. Es wäre jedoch sinnvoll, zumindest ein leichtes Gefälle von wenigstens 0,5 % einzuplanen, um Gegengefällebereiche aufgrund von Ungenauigkeiten in der Ausführung zu vermeiden und dem Wasser zumindest die Richtung zu den Entwässerungselementen vorzugeben. Dann muss für das gleiche Retentionsvolumen die Anstauung beim Gully etwas erhöht werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-weisen, dass am Dach angestautes Wasser hohes Schadenspotenzial hat und Beschädigungen an der Dachabdichtung folglich zu einem deutlich stärkeren Wassereintritt führen. Aus diesem Grund sind auch entsprechende Zusatzmaßnahmen zu setzen.