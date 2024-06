Wasserretention auf Dächern

Was besagt der Spitzenabflussbeiwert?

Die Abflussverzögerung eines Gründachs wird durch den sogenannten Spitzenabflussbeiwert (Cs) quantifiziert. Dieser Wert gibt an, welcher Prozentsatz des Regenwassers zurückgehalten wird. Gründächer weisen typischerweise niedrigere Cs-Werte auf als traditionelle Dachflächen, was ihre Fähigkeit zur Reduzierung des Oberflächenabflusses unterstreicht.

Grundsätzlich gilt: Bei einsetzendem Starkregen fließt in der Spitze weniger Wasser von begrünten Flächen als von unbegrünten Dachflächen ab. Dieser puffernde Effekt hat direkten Einfluss auf die Bemessung der Dachentwässerung.

Ein Rechenbeispiel dazu: Eine Dachfläche von 100 Quadratmetern mit einem Abflussbeiwert von C = 0,5 (extensiv begrünte Dachfläche mit einer Aufbauhöhe von 8 cm) weist eine abflusswirksame Fläche von 50 Quadratmetern auf. In der Folge kann die Hauptentwässerung entsprechend kleiner bemessen werden.