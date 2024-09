Das Wortspiel war offenbar so verlockend, dass die Projektverantwortlichen nicht widerstehen konnten: Brigitte Now in Brigittenau – das sitzt. Hinter der englischsprachigen Brigitte verbirgt sich eine moderne Wohnanlage im 22. Wiener Gemeindebezirk, die im Auftrag der S+B Gruppe errichtet wurde.

Die Anlage bietet 217 Wohnungen auf 13.000 m², samt Supermarkt und einer zweigeschossigen Tiefgarage mit 145 Stellplätzen. Die Wohnungen besitzen zwischen einem und vier Zimmern und sind zwischen 33 und 98 m² groß. Das Projekt besteht aus zwei Gebäuden mit je acht Stockwerken. Die U-Förmige Bauweise ermöglicht einen ruhigen Innenhof, der die grüne Mitte des Projekts bildet. Um die Zugangsgänge lebenswert zu gestalten, sind sie mit anspruchsvollen Farb- und Lichtelementen gestaltet. „Brigitte Now kombiniert urbanen Lebensraum mit einem smarten architektonischen Konzept und ansprechendem Design“, heißt es auf der Projektwebsite. „Erleben Sie urbanes Lebensgefühl kombiniert mit naturnaher Gelassenheit in Brigittenau“, Hier treffen moderne Architektur und beste Wohnqualität in einem der meist aufstrebenden Bezirke Wiens zusammen.“