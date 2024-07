Schon Newton, Goethe, Sanzo Wada, das Bauhaus und viele andere wurden durch Farben, die Farblehre und all ihre Facetten inspiriert. Die Faszination, welche Wirkung Farben haben und was daraus wird, wenn man sie miteinander kombiniert, reicht bis in die Zeit der Höhlenmalereien zurück und ist bis heute geblieben. Grund genug, sich diesem Thema ausführlich zu widmen, wie es die britisch-deutsche Kunsthistorikerin, Museumskuratorin und Herausgeberin Alexandra Loske und die Technik- und Wissenschaftshistorikerin Sarah Lowengard in ihrem faszinierenden Doppelband „The Book of Colour Concepts“ getan haben.