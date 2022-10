Das kleine, leichte und stapelbare Objektmöbel gründet auf Peter Hussls Erkenntnis, selbst in Zeiten allgemeiner Lockdowns vollständig autonom produzieren zu können. Sämtliche Formteile des neuen Hussl Stuhls ST8 – Zargen, Sitz und Rückenlehne – werden aus mehreren Schichten dünner Zelluloseplatten mit zwei Deckfurnieren gepresst und im Anschluss vor Ort mit einer fünfachsigen Fräsmaschine bearbeitet. Die Materialien und die Produktionsmethode geben dem Stuhl nicht bloß seinen unverwechselbaren Charakter, sondern stellen darüber hinaus auch eine interessante wirtschaftliche Lösung dar. "Der April 2020 schien nach neuen Dingen zu verlangen. Zumindest nach ein paar Schritten nach vorn. Unsere große Produktionstiefe und die deshalb vergleichsweise geringe Lieferantabhängigkeit ermöglichte uns in den Zeiten des allgemeinen Lockdowns ein relativ normales Arbeiten. Aus dieser Erkenntnis heraus sollte ein einfacher Holzstuhl entwickelt werden, der – natürlich mit Ausnahmeder Rohstoffe – zur Gänze am Umlberg produziert werden kann", schildert Peter Hussl – er führt den 1976 gegründeten Tischlereibetrieb in zweiter Generation – die Entstehungsgeschichte des ST8. Für das Design zeichnet Eoos verantwortlich.