Ein echtes Raum(spar)-Wunder

Zu den Ausgezeichneten im Rahmen der Verleihung des Salzburger Handwerkspreises 2024, der heuer zum 34. Mal vergeben wurde, zählt die Tischlerei Seidl mit Sitz in Kuchl: Sie erhielt für das variable Möbel Roomflapper einen Anerkennungspreis. Das als Homeoffice-Lösung gedachte Möbelstück vereint Schlaf- und Arbeitsbereich auf kleinstem Raum. Auf die Idee des multifunktionalen Klappmöbels kam man aufgrund einer sehr speziellen Kunden-Anfrage: Durch den Nachwuchs wurde der Platz in der Wohnung knapp, dennoch sollte ein Gästebett nicht fehlen, ebenso lebte man in „Zeiten des Homeoffice“. Somit brauchte es eine kompakte Schlaf- und Bürolösung, individuell angepasst an die zur Verfügung stehenden (engen) Raummaße. „So kamen wir auf die Idee einer Stockbettvariante mit zwei Schlafplätzen und einem integrierten Schreibtisch“, berichtet Johannes Seidl.