Elementare Erlebnisse

Platz am Wasser

Die Ufer der Salzkammergut-Seen sind nicht nur enorm schön, sondern auch vielfach schwer erreichbar. Sie sind entweder Privathäusern und Hotels zugeordnet, werden von Durchgangsstraßen tangiert oder sind nur vom See aus zugänglich. Das Projekt Plateau Blo von „raum&designstrategien“ der Kunstuniversität Linz widmet sich dem Umgang mit den begehrten Uferzonen des Traunsees: Es bildet ein Statement gegen exklusives Besitzdenken, eine dynamische Position für offenes Denken und schafft einen Ort für neue Perspektiven auf See, Landschaft und Architektur. Wie mobile Bauplätze bewegen sich vier Plattformen über den See – allesamt unterschiedlich konfiguriert und variabel bespielbar: Plattform 1 ist offen und weitgehend leer. Plattform 2 ist eine Forschungsstation für Artists in Residence. Plattform 3 dient Performances und Ausstellungen, auf Plattform 4 steht eine ganzjährig nutzbare Sauna.

Bitte warten!

Uff, Bushaltestellen. Wahrlich alles andere als Sehnsuchtsorte, prägen die in die Jahre gekommenen Betonwartehäuschen das Bild des öffentlichen Verkehrs im Salzkammergut. Schüler*innen der HTBLA Hallstatt wurden im Rahmen eines Agenda 21-Impuls-Projekts von der Gemeinde Scharnstein eingeladen, Pläne für die Erneuerung zu erarbeiten.