Ende einer Erfolgsgeschichte

Globales Netzwerk

Durch sein Wirken auf nationaler und internationaler Ebene schuf das Designforum eine Brücke zwischen der steirischen Designszene und dem globalen Netzwerk des UnescoCreative Cities Programms – Kooperationen mit der School of Visual Arts in New York, dem Istanbul Design Bureau oder der Dutch Design Week in Eindhoven zeugten davon. Mit über 330.000 Besucher*innen und rund 120 Ausstellungen, Veranstaltungen und Workshops war es zudem ein wichtiger Impulsgeber für die Designwirtschaft und trug zur Bewusstseinsbildung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Design bei.