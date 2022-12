Im Herbst hat Vitra vier Objekte des französischen Designers Jean Prouvé, der sich selbst gerne als Konstrukteur bezeichnete, neu aufgelegt. Das Farbspektrum erweiterte man mit weiteren original Prouvé-Farben, die exakt mit dem Stil der Kärntner Kaffeeröster in der Kettenbrückengasse unweit des Wiener Naschmarktes harmonieren. Prouvés Ansatz war ein sehr pragmatischer: Nach einigen raschen Skizzen ging er an die Umsetzung und arbeitete am Prototyp weitere erforderliche Details aus. Dies alles freilich mit dem avancierten Feingefühl, das jeder gebogenen Linie eine Schwingung verleiht und die Charakteristik der Oberfläche sichtbar macht. Bereits Mitte der 1920er-Jahre hatte er in Nancy seine erste Metallwerkstatt gegründet, 1947 wurde eine Fabrik bezogen. Darin arbeiteten Architekten gemeinsam mit Handwerkern. Prouvé war einer der ersten im Bereich Serienproduktion – auch in seiner Architektur pflegte er mit modularen und vorgefertigten Teilen zu arbeiten.