Eine schlichte Form ist noch längst kein Garant für ein formschönes Möbel, sagt Julian Wudy von der Wiener Möbelwerkstätte "guut". Vielmehr bewege der kollektive Wunsch nach Individualität derzeit genau das Gegenteil: So führe die Betonung von Unterschieden und das Bestreben, sich von der breiten Masse abzuheben, zu einer Konformität, die im Möbeldesign durch relativ ähnliche, sich wiederholende Formgebungen zum Ausdruck kommt: "Ich sehe das sehr kritisch, denn dadurch wird etwas, das eigentlich Individualität verspricht, zu einer Massenware. Das ist ja genau das Gegenteil davon, was man eigentlich erreichen will. Wir denken da anders und haben es uns deswegen zum Grundsatz gemacht, uns auf die Spuren der Wiener Handwerkskunst zu begeben, um im Sinne der Nachhaltigkeit neue Impulse zu setzen."