Doppelt schön

Im Gegensatz zu herkömmlichen Polyestertextilien, die traditionell flach sind, zeigt Sport eine raffinierte Bindung, die seiner Struktur eine mehrdimensionale Haptik verleiht. Winzige grafische, florale Formen spielen auf der Oberfläche und verleihen dem Bezugsstoff einen charaktervollen, faszinierenden Ausdruck. Sport verfügt zudem über ausgesprochen satte Farben. Die charakteristische Farbtiefe erhält der Bezugsstoff durch die drei verschiedenfarbigen Garne, die für seine Herstellung verwendet werden. Das Design ist in einer vielseitigen Auswahl von Farbstellungen erhältlich, die eine Skala von satten, warmen und kalten Akzenten sowie neutralen Tönen umfassen. Diese Farbtöne verleihen dem Textil einen kräftigen Look und unterstreichen die Eigenschaften des Ocean-Bound-Polyesters. "Die Farben für Sport unterteilen sich in monochrome "Salz- und Pfeffernuancen", die den

grafischen Hightech-Charakter des Textils hervorheben, und einfarbige Töne, die seine Struktur verschwimmen lassen", sagt Patricia Urquiola über das von ihr kreierte Farbenkonzept.