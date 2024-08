Die Palette der Möglichkeiten smarter Gebäudesteuerung reicht von intelligenten Thermostaten bis hin zu vollautomatisierten Gebäudemanagementsystemen. Der Fokus liegt dabei darauf, Gebäude effizienter, nachhaltiger und benutzerfreundlicher zu gestalten. Digitalisierung im Gebäudebereich bezeichnet die Integration digitaler Technologien in die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Gebäuden. Dies umfasst die Nutzung von Sensoren, vernetzten Geräten (Internet of Things, IoT), Automatisierungssystemen, Big Data und KI. Ziel ist es dabei, Prozesse zu optimieren, den Energieverbrauch zu senken und die Nutzererfahrung zu verbessern.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei in den letzten Jahren auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Wenig Wunder, ermöglicht Digitalisierung doch eine präzise Überwachung und Steuerung von Energieflüssen in Gebäuden. Durch intelligente Systeme können Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Beleuchtung und andere technische Anlagen effizienter betrieben werden. Dies trägt nicht nur zur Kostensenkung bei, sondern reduziert auch den ökologischen Fußabdruck.

„Dass das SHK- und das Elektrohandwerk ‚verschmelzen‘, ist keine Neuheit. Das spüren wir als Technische Alternative schon seit mehr als zehn Jahren“, erklärt Jürgen Prazak, verantwortlich für Marketing bei Technische Alternative. Die Nachfrage im privaten Bereich sei enorm gestiegen, wenn es beispielsweise darum geht, die Heizung generell „intelligenter“ machen, vernünftiges Datenlogging zu betreiben und vor allem aus der Ferne auf das System zugreifen zu können.

Wachsende Nachfrage nach Energiemanagement

Mit dem „Siegeszug der Wärmepumpe“ – insbesondere in Kombination mit einer Photovoltaikanlage – seien die Anforderungen an die Regeltechnik allerdings „plötzlich ungleich komplexer“ geworden. „Sektorenkopplung und Hybridheizungen sind keine Fremdwörter mehr. PV-Überschüsse gezielt zu nutzen, findet man ganz oben in den Anforderungen der Kunden – und eben nicht mehr ‚nur‘ im Einfamilienhaus, sondern verstärkt in der Sanierung von Gewerbeobjekten oder Wohnbauten.“

Mittlerweile fänden sich immer mehr Komponenten – „vom einfachen E-Heizstab über die Wärmepumpe bis hin zur Wallbox“ - in einer Anlage. Die Regelung solcher Anlagen funktioniere mit Standardlösungen aber nur mit Abstrichen. „Am ehesten noch, wenn alle Komponenten von einem einzigen Hersteller kommen. Das können einerseits nur ganz wenige bieten und ist andererseits auch dementsprechend teuer.“