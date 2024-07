Dauerhafte Mauertrockenlegung in der Praxis

Horizontalsperre bei alten Gebäuden

Die meisten vor 1950 erbauten Häuser, verfügen über keine oder eine bereits defekte Horizontalsperre. Aus diesem Grund kann die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit in das Mauerwerk gelangen und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Die Folgen sind abgeplatzter Putz, muffiger Geruch und Schimmelbildung.

Vor allem bei älteren Gebäuden stößt das herkömmliche Sägeverfahren oftmals an seine Grenzen, da die Mörtelfugen in der Regel sehr weich sind und das Entfernen von Fugenmaterial zu Rissen im Mauerwerk führen kann. Die Sanierung mittels HW-Verfahren bietet hier eine Lösung– der Einbau einer Sperrschicht! Das Trennen und Einbringen erfolgt in nur einem Arbeitsschritt. Die Platten aus Edelstahl werden schonend durch hohe Schlagzahl in die Mauerwerksfuge eingetrieben. So entsteht eine dauerhafte und undurchlässige Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Bodenfeuchte. Die patentierten Edelstahlplatten werden in Österreich hergestellt.