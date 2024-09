Das weiß auch Mario Kokot, Vertriebsleiter beim oberösterreichischen Edelstahlspezialisten Aschl: „Undichte Entwässerungskomponenten wie Bodenabläufe und Rinnensysteme können Wasserschäden an der Bausubstanz sowie Schimmel verursachen. Wenn verunreinigte Substanzen in den Abwasserkanal gelangen, kann dies auch relativ rasch zu Hygieneproblemen in Lebensmittelbetrieben führen.“ Bestandsgebäude stellen häufig besondere Anforderungen, da normalerweise nur geringe Bodenaufbauten zur Verfügung stehen. „Deshalb sind in der Sanierung Entwässerungslösungen mit einer geringen Aufbauhöhe und einer hohen Ablaufleistung gefragt“, erklärt Kokot.

Die patentierte Badrinne SPArin und die Parkdeckrinne Securin von Aschl besitzen beispielsweise zusätzliche Drainagelöcher, die die obere Dichtebene entwässern. Ein verschweißter Anschlussflansch sorgt zudem für eine maximale Verkrallung mit dem Bodenbelag. Somit kann sich im Bodenaufbau keine Stau- oder Sickernässe mehr bilden und Schäden an der Bausubstanz werden vermieden.

Abwasser als Ressource stärker nutzen

Stolze 1.094 Millionen Kubikmeter Abwasser produziert unser kleines Land Österreich pro Jahr, welches von den Vereinten Nationen als “eine große Ressource, die noch nicht ausreichend genutzt wird” bezeichnet wird. Immer lauter werden daher die Stimmen, die daraus wertvolle Pflanzennährstoffe wie Stickstoff und Phosphor zurückgewinnen wollen. Denn obwohl etwa 72 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, eignet sich nur 0,3 Prozent davon als Trinkwasser. „Angesichts dessen ist Abwasser kein Abfall. Es enthält thermische Energie, chemische Energie in Form von Kohlenstoffverbindungen und wertvolle Pflanzennährstoffe. Jetzt gilt es, neue Verfahren und Prozesse zu entwickeln, die es erlauben, diese Ressourcen auch tatsächlich zu nutzen“, sagt Helmut Lehn vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS). So könne die Abwärme häuslichen Abwassers zum Beispiel mittels Wärmetauschern in Kanalrohren verwertet werden. „Noch effektiver ist es, das warme Abwasser aus Waschmaschine und Bad direkt im Haus zu nutzen, um etwa frisches Wasser zum Duschen vorzuwärmen“, ergänzt Witold Poganietz, der mit Lehn eine gemeinsame Forschungsgruppe leitet. Eine solche Anlage sei in einem Berliner Wohnblock bereits in Betrieb.

Energie erzeugen durch Grauwasser

Aber auch in Wien wird gerne Neues ausprobiert: In einem kürzlich sanierten Gründerzeitgebäude in Rudolfsheim-Fünfhaus wird künftig mit Abwasser aus 31 Wohnungen wertvolle Energie produziert, die im Gebäude für Warmwasser sorgt und eine Bäckerei im Erdgeschoss kühlt. Ermöglicht wird dies über eine innovative Grauwasseranlage, die fäkalienfreies Abwasser aus Bädern, Duschen oder Waschmaschinen zuerst filtert, dann über Wärmetauscher leitet und dadurch Warmwasser und Kühlung herstellt. „Wir haben eine vom Bund geförderte Abwasserwärmerückgewinnung eingebaut und decken damit hundert Prozent des Warmwassers“, sagt Projektleiter Helmut Schöberl. Darüber hinaus soll das Grauwasser auch für WC-Spülungen und Grünflächen-Bewässerung verwendet werden.