Entwässerungslösungen in der Sanierung von Gewerbebauten

Gebäude Installation : Welche Anforderungen müssen Entwässerungslösungen erfüllen, damit sie sich für ein Sanierungsprojekt eignen?

Mario Kokot : Viele Bestandsgebäude haben einen geringen Bodenaufbau. Der Nachteil: Für das Verlegen der gewünschten Entwässerungstechnik, steht weniger Raum zur Verfügung als bei Neubauten. Um im Rahmen einer Sanierung dennoch moderne Standards zu integrieren, ohne die vorliegende Gebäudestruktur aufwendig zu durchbrechen, sind Entwässerungslösungen mit einer geringen Aufbauhöhe gefragt. Aus diesem Grund sind Systeme, die sich in der Sanierung einfach und passgenau installieren lassen, meist die erste Wahl. Darüber hinaus sollten sie dem Anspruch an eine hohe Ablaufleistung gerecht werden und einen hohen Grad an Belastbarkeit aufweisen. All diese Kriterien erfüllt beispielsweise der Bodenablauf Eurosink Junior Slimline von Aschl: Er besitzt eine sehr flache Bauweise mit einer Gesamteinbauhöhe von nur 120 mm und besteht aus robustem Edelstahl – er ist also mühelos mit einem Stapler bis zu 12,5t befahrbar.

Welche Rolle spielt eine effiziente Entwässerungstechnikin der Lebensmittelbranche?

Gerade in der Lebensmittelindustrie müssen Entwässerungslösungen zwei zentrale Kriterien erfüllen: Hygiene und leichte Reinigung. Aus diesem Grund sollten zum Einsatz kommende Rinnen und Bodenabläufe inklusive Abdeckungsvarianten möglichst eine glatte Oberfläche haben und totraumfrei konstruiert sein – ohne Ecken und Kanten, in denen Schmutz und Keime leichtes Spiel haben. Von Vorteil ist auch ein integriertes Rinnengefälle für eine sichere Wasserabfuhr. Ganz wichtig ist auch, dass die gesamte Entwässerungstechnik einen sauberen Arbeitsbereich garantiert. Die Bodenabläufe von Aschl sind mit einem leicht herausnehmbaren Schmutzfangkorb ausgestattet, in dem sich Feststoffe zunächst kontrolliert sammeln und anschließend entsorgen lassen. Der Werkstoff Edelstahl ist in diesem Bereich ideal. Natürlich sind weitere individuelle Vorschriften zur Edelstahl-Werkstoffgüte oder zur Belastungsklasse der Entwässerungstechnik ebenfalls zu beachten.

Welche Eigenschaften sind für Entwässerungs-Elemente in Parkhäusern wichtig?

Für die Modernisierung von Parkhäusern bietet Aschl die Parkdeckrinne Securin an. Ihre verschraubbare Modulbauweise erlaubt einen einfachen und schnellen Einbau – ohne aufwendige Schweißarbeiten. Der gelochte Anschlussflansch für den Kunstharz- oder Gussasphaltbelag auf beiden Seiten sorgt dabei für eine Verkrallung mit dem Bodenbelag, womit Rinne und Boden eine absolut dichte Einheit bilden. Außerdem überzeugt die charakteristische Rinnengeometrie der patentierten Edelstahlrinne Securin. Ein zusätzlicher Drainagespalt bewirkt, dass Dehnungsrisse im Boden als Drainage verwendet werden und das Wasser direkt in die Parkdeckrinne fließt, wo es verdunsten kann. Bei Regen oder Schnee anfallendes Wasser kann nicht mehr in den Bodenaufbau sickern und die Bausubstanz beschädigen. Durch die Ausführung in Edelstahl V4A ist die auch die Securin absolut korrosionsfrei und beständig gegen Wasser und Streusalz.