Balkonverglasungen reduzieren Heizkosten

Bereits 2010 wurden die Energieeffekte von Balkonverglasungen an der finnischen Tampere University of Technology untersucht. Es stellte sich heraus, dass die Temperatur auf einem verglasten Balkon 2 bis 15 Grad höher ist als die der Außenluft. Als belüfteter Raum bildet der verglaste Balkon zudem eine Pufferzone zwischen Außen- und Innenbereich. Auch die angrenzenden Räume werden erwärmt und müssen dementsprechend weniger geheizt werden.

Die finnischen Ergebnisse lassen sich auf deutsche Wohnverhältnisse übertragen, wie aktuelle Referenzberechnungen belegen. Hierbei wurden Berliner Wohngebäude analysiert. Dabei lag die Energieeinsparung durch den Einsatz von Balkonverglasungen zwischen 5,6 Prozent und 12 Prozent, was einen Durchschnitt von 8,2 Prozent ergibt. Im Gegensatz zu Finnland, wo die Einsparung hauptsächlich durch eine Verringerung der Wärmeverluste erzielt wird, ist in Deutschland – wie auch in Österreich – die durch Sonnenwärme aufgeheizte Luft hinter der Verglasung entscheidend. Auch der Wind spielt generell eine Rolle.

"Einer der Vorteile einer Balkonverglasung, der bei den Berechnungen der Energieeinsparung nicht berücksichtigt wird, besteht darin, dass insbesondere bei windigem Wetter der Winddruck auf den Balkon verringert wird, was sich ebenfalls positiv auf die Energiekosten auswirkt. Dies lässt sich rechnerisch nur schwierig nachweisen, da sowohl die Windlasten als auch die Windverhältnisse sehr unterschiedlich sind", erklärt Kimmo Hilliaho, Doctor of Science in Technology und tätig für den Balkonverglasungs-Spezialisten Lumon.