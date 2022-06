Baumit kürt schönste Fassade Europas

Als zweites österreichisches Projekt siegte Live in the Green in der Joseph-Lister-Gasse in 1130 Wien in der Kategorie "Besondere Struktur". Die einzelnen Gebäude mit markanter Fassadengliederung und Ausrichtung nach allen vier Himmelsrichtungen wurden von der Sozialbau AG Wien errichtet. Auf dem Baumit-Wärmedämmverbundsystem wurden Baumit CreativTop und Baumit SilikonTop aufgebracht. Die Jury zeigte sich neben der markanten Verarbeitung auch von der Farbgebung mit Baumit Life Color beeindruckt. Die Gebäude stammen aus der Feder von Delugan Meissl Associated Architects, die Verarbeitung verantwortete NFS Bau. (sm)