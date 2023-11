Wie sind Brandschutzmaßnahmen in Österreich geregelt?

Michael Peham: Die OIB-Richtlinien dienen der Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Österreich. Sie werden vom Österreichischen Institut für Bautechnik herausgegeben und stehen den Bundesländern zur Verfügung, die die OIB-Richtlinien in ihren Bauordnungen für verbindlich erklären können. Von den OIB-Richtlinien kann jedoch gemäß den Bestimmungen in den diesbezüglichen Verordnungen der Bundesländer abgewichen werden, wenn der Bauwerber nachweist, dass ein gleichwertiges Schutzniveau erreicht wird wie bei Einhaltung der OIB-Richtlinien. Das soll die notwendige Flexibilität für innovative architektonische und technische Lösungen sicherstellen. In der OIB-Richtlinie 2 sowie in den OIB-Richtlinien 2.1, 2.2 und 2.3 werden die Anforderungen an den Brandschutz festgelegt. Auf diese Weise wird das Brandverhalten von Baustoffen in Österreich generell geregelt, darunter also auch das Brandverhalten von Fassaden und dementsprechend auch von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF). Die Erläuternden Bemerkungen zu jeder OIB-Richtlinie helfen bei der Auslegung der OIB-Richtlinien. Auf diese Weise wird einerseits den Architekten mehr Spielraum in der Gestaltung gelassen und andererseits den Brandsachverständigen klare Richtlinien gegeben, um die Einhaltung der Schutzziele bewerten zu können. Die OIB-Richtlinie ist der Grundfaden, an dem man sich hält.

Was sind die wichtigsten Parameter für Brandschutz bei der VHF?

Abhängig von der jeweiligen Gebäudeklasse gelten unterschiedliche Anforderungen an das Brandverhalten der einzelnen Komponenten des Fassadensystems beziehungsweise alternativ an das Brandverhalten des kompletten Systems. Neben den Anforderungen an das Brandverhalten der einzelnen Komponenten oder des Gesamtsystems gibt es für die Gebäudeklassen 4 und 5 noch zusätzliche Schutzziele. Dazu gehören Vorkehrungen, dass der Brand sich nicht über die Fassade nach oben weiter ausbreiten darf und im Brandfall keine großen Teile von der Fassade abfallen dürfen. Das Hauptaugenmerk richtet sich also auf die wirksame Einschränkung der Brandweiterleitung entlang der Fassade und die wirksame Einschränkung des Herabfallens großer Fassadenteile. Daraus leiten sich dann die weiteren Details ab.