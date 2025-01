Brandschutz: Holzunterkonstruktion bei Metallfassaden

Wie kann ein solcher Wandaufbau aussehen?

Bei Holzbauweise besteht die Unterkonstruktion häufig aus kreuzweise verlegten Traghölzern, die mit Dämmstoff ausgefüllt werden (zumeist mit einer entsprechenden außenseitigen Windbremse oder Schalung und Windbremse). Darüber liegt die Konterlattung und im Anschluss die Lattung/Schalung oder Dreischichtplatte.

Für den Fall, dass erhöhte Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse gefordert sind, gelten die Anforderungen automatisch dann als erfüllt, wenn von den Traghölzern weg gesehen, die Unterkonstruktionen mit nicht brennbaren Materialien in A2 ausgeführt wurde. Zur Überbrückung der Dämmstoffdicke arbeitet man dabei mit z. B. einem zweiteiligen Konsolsystem. Im Anschluss kann an der Außenseite z. B. mit einem Trapezblech als Unterkonstruktion gearbeitet werden.

Bei einer vertikalen Anordnung vom Trapezblech, können die Hoch- und Tiefsicken gleichzeitig als Hinterlüftungsebene genutzt werden. Damit spart man Konstruktionshöhe und verringert so den Wandaufbau.

Für den Fall, dass die Fassadensysteme ebenfalls vertikal verlegt werden sollen und der sogenannte "Kreuzverbund" zwischen der Wandbekleidung und der Unterkonstruktion nicht gegeben ist, kann durch Einnieten von "Deckblechen" in gleicher Materialdicke eine Auflagefläche zur Haftmontage hergestellt werden (Abb. 1 + 2).