UNStudio haben zahlreiche Projekte unterschiedlichster Größenordnungen in vielen Ländern realisiert. Das neue Headquarter schließt direkt an das alte Bürogebäude an und umfasst insgesamt 14 Stockwerke – davon sind fünf unterirdisch und neun oberirdisch. Das neue Headquarter ist erheblich größer als das alte. Es wirkt hell und transparent und hebt sich deutlich vom älteren, in Schwarz gehaltenen ab. Ein Leitgedanke des Architekturstudios ist der Anspruch, zwischen verschiedenen Welten zu vermitteln, Technologie und Architektur zu kombinieren sowie Wirtschaft und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang zu bringen. Das wirkt sich direkt auf die Materialwahl aus. Die Gretchenfrage "Was macht die bessere Fassade aus – Glas oder Aluminium?" wird durch eine Kombination der Materialien kunstvoll umschifft. Aluminium- und Glasfassaden gelten als Hauptstütze der städtischen Architektur. Die erzielten Konstruktions- und Materiallösungen prägen die Optik urbaner Zentren. Abgesehen von den ästhetischen Qualitäten, die aus der Kombination von Glas und Aluminium entstehen, zeigen sich die beiden Materialien auch als eher leicht. Glas vermittelt Transparenz und Zugänglichkeit, Aluminium steht für Coolness und Klarheit. Die Flexibilität von Glas erlaubt vielfältige Einsetzbarkeit. In Kombination mit Aluminium entsteht großer Spielraum in der Gestaltung. Aus der Verbindung dieser Qualitäten lassen sich die Werte des Unternehmens optisch darstellen: einerseits Leichtigkeit und Transparenz, andererseits Coolness und Eleganz.