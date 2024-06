Wenn es ein Thema gibt, bei dem die heimische Fassaden-Branche einer Meinung ist, dann dieses: Nachhaltigkeit. Ob sparsamer Umgang mit Ressourcen, Reduktion der CO²-Belastung, bessere Dämmung gegen Kälte und Hitze oder Kreislaufwirtschaft – das Thema Nachhaltigkeit mit seinen verschiedenen Ausprägungen bestimmt den Fassadenbau wie kaum ein anderes.

„Immer mehr Planer und Eigentümer müssen Wert auf nachhaltige Materialien und Technologien legen, die die Energieeffizienz fördern und den ökologischen Fußabdruck reduzieren“, meint beispielsweise Christian Höberl, Geschäftsführer Vertrieb und Technik beim Baustoffunternehmen Röfix. „Der Verbund von Materialien, oder besser gesagt der Weg davon, könnte zukünftig zu einer großen Herausforderung werden“, so Höberl weiter. „Die saubere Trennung vom Verbund in sortenreinen Einzelkomponenten und damit die Recyclebarkeit aller Komponenten ist ein Beitrag in die Nachhaltigkeit und somit ein wichtiges Ziel.“

Sehr ähnlich sieht das Rudolf Bergsleithner, Vertriebsleiter beim Fassadenspezialisten Weber Terranova. Er sieht einen klaren Trend zur Nachhaltigkeit – „einerseits bezogen auf das Produkt und andererseits auf die Recyclingfähigkeit des Materials“, so Bergsleithner. „Hand in Hand damit geht der Trend Richtung Holz. Der nachwachsende Rohstoff wird beim Bauen immer beliebter, neuerdings auch bei Fassaden.“ Stefan Pointl, Vertriebsleiter bei Knauf, unterstreicht, dass der „nachhaltige Umgang mit unserem Planeten“ immer mehr an Bedeutung gewinne, „sodass grundsätzlich eine ressourcenschonende Bauweise gefördert wird“.