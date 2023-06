Gebäude als Materialbanken

Am Gelingen der Digitalisierung hängt auch ein weiterer Trend: Gebäude sollen zu "Materialbanken" werden. Das Gros der Gebäude, die in den 1950er bis 1970er Jahren erstellt wurden, wird am Ende ihres Gebäudelebens immense Mengen recylingfähiger Baumaterialien bieten: Beton, Mauersteine, Stahl, Glas, Holz, Gips, Kunststoffe und vieles mehr. Der geplante "Abbau" dieser Ressourcen ist ein wichtiger Schritt zur Klimaneutralität, denn nur rund 50 Prozent der CO 2 -Emissionen von Neubauten fallen im Betrieb an, die andere Hälfte macht die "Graue Energie" aus, die bei der Produktion und dem Transport von Baumaterialien anfallen, sowie beim Abriss und der Entsorgung. Die graue Energie und die Lebenszykluskosten sollten darum in einen künftigen digitalen Material- und Gebäudepass einfließen. "Neben den erforderlichen politischen Weichenstellungen ist Digitalisierung auch hier zwingend notwendig, damit Architekten schon in der frühen Planung jedes Gebäudes seinen Abbruch mitdenken", meint Hölscher.

Dies wird künftig auch für Investitionsentscheidungen essentiell: Investoren und Kreditgeber wollen einschätzen können, wie sich der Wert und das Wiederverwendungspotenzial eines Gebäudes über Jahrzehnte entwickeln wird. Alle registrierten Rohstoffe stellen einen bezifferbaren Vermögenswert dar. Deshalb müssen Datenbanken her, die die Identifikation und Inventarisierung von Ressourcen erlauben, dann können über BIM die digitalen Zwillinge jedes Gebäudes angelegt werden.

"Mindestens ebenso wichtig wie das Recyceln von Rohstoffen aus Gebäuden bei deren Abriss ist jedoch das Bauen im Bestand, denn die energetische Sanierung von statisch intakten Altbauten verursacht meist einen erheblich kleineren CO 2 -Footprint als ein Neubau. Zudem wird weniger neue Fläche versiegelt, wenn nachhaltige, modulare Aufstockungen bestehender Gebäude für die Schaffung neuen Wohnraums umgesetzt werden", so Hölscher.