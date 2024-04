Die friSolar Wall Photovoltaik-Fassaden sind in Standardgrößen verfügbar und liefern höchsten Wirkungsgrad. Statistisch gesehen wird in den Morgen- und Abendstunden am meisten Strom benötigt. Dies ist praktischerweise die ertragreichste Zeit einer vertikalen PV-Anlage (ausgehend von Ost-West-Anlage). Die friSolar wall Systeme sind nach EN13501 „B-s1,d0“ brandgeprüft und dürfen in Gebäuden bis zur Klasse 5 verbaut werden. Zudem sind alle Systeme reflexionsarm und fügen sich deshalb bestmöglich in die bestehende Fassade ein. Die friSolar Paneele eignen sich für moderne Neubauten und auch bestehende Fassaden können damit nachgerüstet werden. Dadurch wird die Energiebilanz eines Gebäudes aufgewertet. Die vertikalen Photovoltaik Systeme bleiben schneefrei und sind witterungsfest.

Nachrüstbar auf bestehende Gebäude

friSolar Wall Eco erreicht bis zu 220 Wp pro Quadratmeter, bietet alle Vorteile einer vertikalen Photovoltaikanlage und lässt sich auf die Fassadenhaut montieren. Das System wird als Bausatz fertig zugeschnitten, konfektioniert und mit gerahmten, leichten zwei mal zwei Millimeter Glas/Glas Modulen geliefert. friSolar wall Eco eignet sich für zahlreiche bestehende Wohn- und Gewerbegebäude, wie etwa Lagerhallen.

Vorgehängte, hinterlüftete Fassade

friSolar Wall light ist ein vollwertiger Fassadenaufbau als vorgehängte, hinterlüftete Fassade inkluisve Dämmung. Diese Photovolatik-Fassade eignet sich für Neubauten oder Sanierungen. Zusätzlich zu den Vorteilen von friSolar Wall Eco ist das Light-System brandgeprüft nach B3800-5. Es darf daher auch auf Gebäuden der Klasse 5 inklusive Fenster verbaut werden. (gw)