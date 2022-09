Mitten in der Tiroler Berglandschaft, nur wenige Kilometer vor der Grenze zu Bayern, zieht ein imposantes Gebäude mit raumgreifender Wirkung die Blicke der Besucher auf sich: Die Rede ist vom neuen Festspielhaus in Erl, das sich scheinbar mühelos aus dem Bergmassiv herausschwingt und mit seiner anthrazitfarbenen Fassade beeindruckende visuelle Akzente setzt. Das Design jenes skulptural anmutenden Gebäudes, welches in nur einundzwanzig Monaten Bauzeit realisiert wurde, stammt aus der Feder des Wiener Architekturbüros Delugan Meissl Associated Architects und weckt durch seine prägnante, scharfkantige Geometrie Assoziationen mit den Gipfeln der Alpen sowie mit der Form der Erler Dornenkrone, dem Wappenemblem des Dorfes. Gleichzeitig wirkt jene Baukunst wie eine Antithese des gegenüberliegenden über fünfzig Jahre alten Passionsspielhauses. Letzteres hebt sich mit seiner schlichten, weißen Fassade in den Sommermonaten klar von dem umgebenden Grün ab – während die tiefschwarze Fassade des neuen Festspielhaues während der Wintermonate spannende Kontraste in der Schneelandschaft erzeugt. So entfaltet jedes Gebäude je nach Jahreszeit seine ganz eigene Wirkung.