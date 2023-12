Alternative gesucht

Bis es soweit war, galt es einige Herausforderungen zu meistern. Insbesondere die strengen Vorgaben des Bundesdenkmalamtes mussten unter allen Umstünden eingehalten werden. So musste etwa für den Erhalt der historisch bedeutenden Fassade eine Alternative für einen Vollwärmeschutz gefunden werden. Gelöst wurde diese Aufgabe in Form von im Innenputz angebrachte Flächenheizungen, die zukünftig für wohnliche Behaglichkeit sorgen.

Bei der Renovierung der Fassade mit etwa 2.00 Quadratmetern Fläche machte sich der Linzer Fachmalerbetrieb Hauser ans Werk, der sich nach eingehender Beratung von den Spezialisten von Synthesa für die Produkte von Histolith entschied. Der klare Fokus lag auf einem originalgetreuen Erscheinungsbild, um das historische Gebäudeensemble, das den Linzer Stadtteil architektonisch stark mitprägt, nicht nur zu erhalten, sondern aufzuwerten. Die Produktreihe stellt die am besten geeigneten Materialen für diese sensible Bauaufgabe zur Verfügung, um die Sanierung denkmalgerecht umzusetzen.