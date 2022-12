Im geförderten Wohnbau stellen nach wie vor die Herstellungskosten das entscheidende Kriterium für die Auswahl von Bausystemen dar, so auch bei der Wahl der Fassadenbekleidung. Daher sind Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) das am häufigsten zum Einsatz kommende Fassadensystem. Die Fokussierung ausschließlich auf den Preis ist im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung aber nicht mehr länger aufrechtzuerhalten. Auch im Regierungsübereinkommen ist eine verstärkte Zuwendung zum Bestbieterprinzip unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte vor-gesehen, sodass in Zukunft gefordert wird, auch Fassadensysteme ganzheitlich über den gesamten Lebenszyklus zu betrachten. Ziel der Studie war es, aufbauend auf in jüngster Zeit publizierten Studien und Forschungsarbeiten, Planerinnen und Planern, Bauträgern sowie Förderungsstellen objektive, belastbare und leicht überblickbare Informationen über die im geförderten Wohnbau gebräuchlichen Fassadensysteme bereitzustellen und deren Stärken und Schwächen lebenszyklusorientiert und ganzheitlich zu analysieren. Vor allem bei Betrachtung der Umweltwirkungen von Fassadensystemen rückt die Wahl des Dämmmaterials in den Fokus, zumal heute bei Fassadendämmungen durchwegs Dämmstoffdi-cken jenseits der 15 cm zur Ausführung kommen. Das bedeutet, dass nur Massendämmstoffe, die industriell in großen Mengen und preisgünstig hergestellt werden können, für Fassadendämmungen im geförderten Wohnbau infrage kommen, die alle ihre Vor-, aber auch Nachteile in ökologischer Hinsicht aufweisen.