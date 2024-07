Filigrane Konstruktion aus Stahl und Glas

Glas als dominierendes Stilmerkmal

Das Flughafenterminal „Aile Est“ am Genève Aéroport verbindet modernste Passagierabfertigung mit hochwertiger Architektur. Der 2021 fertiggestellte Neubau ersetzt ein Gebäude aus dem Jahr 1975, das den heutigen Standards an Technik und Energieeffizienz nicht mehr gerecht wurde. Im neuen Ostflügel für Langstrecken und Non-Schengen-Flüge ist Glas das dominierende Stilmerkmal, das sowohl die Gebäudehülle als auch die Innenarchitektur charakterisiert. Sämtliche Aufenthaltsbereiche und Wegeführungen wurden mit Profilsystemen von Forster realisiert. Ihre flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten erfüllen die für Flughafengebäude besonders hohen Ansprüche an Brandschutz und Sicherheit.