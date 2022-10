Ein europäisches Gemeinschaftsprojekt

Laut Fassadenspezialist Staticus, nach eigenen Angaben einer der größten Full-Service-Fassadenbauer in Nordeuropa, ist "Våghuset ist ein leuchtendes Beispiel für europäische Zusammenarbeit." In der Tat: Der Entwurf stammt aus der Feder des größten skandinavischen Architekturbüros White Arkitekter aus Göteburg, die Fassade wurde von Staticus in Litauen realisiert, die gebogenen Profile wurden in Dänemark und die Verglasungen in Deutschland und Polen hergestellt. Verantwortlich für Projektentwicklung und Bau war die schwedische NCC AB.

"Dass sich in den gebogenen Isolierglaselementen auch noch Abstandhalter aus Heinsberg hinzugesellen, hat vor allem herstelltechnische Gründe", erläutert Christoph Rubel, technischer Leiter bei Edgetech Europe GmbH, "Nur flexible Abstandhalter wie Super Spacer können exakt der Krümmung der zylindrisch geformten Gläser folgen. Da gebogenes Isolierglas praktisch immer in Handarbeit gefertigt wird, muss auch der Spacer manuell appliziert werden können."

Die Flintermann Glasveredelungs GmbH aus dem deutschen Niedersachsen hatte rund 300 gebogene Isoliergläser zur Montage nach Litauen geliefert. Sie setzen sich zusammen aus 2 x 5 mm laminiertem Floatglas mit "SunGuard SNX 60" Sonnenschutzbeschichtung, "TriSeal Super Spacer Flex" 20 mm und 10 mm Floatglas. Als Standard-Doppelverglasung lässt das hoch selektive Guardian-Glas 60 Prozent des natürlichen Tageslichts in die Räume, aber nur 29 Prozent der Solarwärme. Daher kann im Våghuset auf zusätzlichen Sonnenschutz verzichtet werden. "Die Besonderheit bei diesem Projekt war der fließende Wechsel von konkav zu konvex. Ein Großteil der Einheiten hatte eine umlaufende Stufe. Die Innenscheibe war stets kleiner, um in die Elementfassade eingelassen werden zu können", erklärt Robin Dorn, Verkaufsleiter für gebogenes Glas bei Flintermann.