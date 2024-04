Gebäude- und Städteplanung im Klimawandel

Glasarchitektur und infrastrukturelles Grün

Wo Grün sich in Parks, Höfen und Vorgärten ausbreitet und auch Fassaden und Dächer erobert, sorgt es für Verdunstungskälte und Schatten und senkt so die lokalen Temperaturen. Begrünungen sind damit ein wirksames Mittel der architektonischen und städtischen Planung, davon ist auch Rudi Scheuermann überzeugt, der bei Arup das "Cities Business" in Deutschland leitet, mit einem Fokus auf die Gestaltung nachhaltiger und resilienter Städte. Arup, seit rund 30 Jahren auf dem deutschen Markt tätig, ist einer der großen und international tätigen Planer für leistungsstarke Gebäude und Infrastruktur, zudem hat man sich verpflichtet, zur Realisierung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beizutragen.

Scheuermann betrachtet Gebäude ganzheitlich: Dämmung, Lüftung, Materialien, Anschlüsse etc. und spricht sich für die Integration von Pflanzen in Fassaden und für Dachbegrünungen aus: "Durch Pflanzen im umgebenden Raum, in der Fassade und auf Dächern lässt sich die thermische Masse am Tage besser beschatten, nachts sorgt das für eine bessere Auskühlung. Pflanzen filtern zudem Feinstaub und binden CO 2 , sodass es möglich und sinnvoll ist, in ihrer Umgebung natürlich zu lüften. Ein wichtiger Faktor vor allem in Städten ist auch, dass sie akustikdämpfend wirken und den 'Stresslevel' senken." Bei der Fassaden- und Dachbegrünung sieht Scheuermann klare Vorteile im Gebäudekonzept: "Pflanzen sorgen auf dem Dach für Verdunstungskälte, Schatten und eine deutliche Senkung der Temperaturen, darum können Klimaanlagen auf Gründächern deutlich kühlere Luft ansaugen und vorab kleiner dimensioniert werden – der Energiebedarf sinkt ebenso wie der CO 2 -Ausstoß des Gebäudes im Betrieb. Gebäude mit begrünten Fassaden und Dächern benötigen durch die erhöhte Windlast etwas mehr Stahleinsatz und ein gut geplantes Bewässerungssystem. Regen und das im täglichen Betrieb anfallende Grauwasser reichen in der Regel aber für die komplette Bewässerung. Essentiell wichtig ist die Auswahl der Pflanzen nach Region und Mikroklima, damit sie ganzjährig den örtlichen klimatischen Einflüssen trotzen und von den hiesigen Insekten bewirtschaftet werden können. Anschließend hat es sich bewährt die Pflanzen‚ einfach mal machen zu lassen‘ und sie nicht zu sehr in ihrem Wuchs einzuschränken."

(bt)