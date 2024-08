Über kurz oder lang

Warema, vielen als Sonnenschutzspezialist bekannt, hat seit einigen Monaten mit "VisioNeo View" ein neues filigranes Balkonglasgeländer im Sortiment, das sowohl für Balkone als auch für Fenster anwendbar ist. Besonders bedacht auf die bestmögliche Integration in die Fassade, fallen vor allem die nach oben hin überstehenden großen Glasflächen in der moderneren Version auf. Für die, die es klassisch mögen, schließt das Glas bündig mit dem Geländerpfosten ab. Beiden gleich ist eine maximale Höhe von 180 Zentimetern, die willkommenen Wind- und mit matter Verglasung auch Sichtschutz bieten. Seitliche Glasüberstände machen den Geländerpfosten an der Ecke obsolet und auch auf Glasklemmhalter und Handläufe kann verzichtet werden, was insgesamt für noch mehr Leichtigkeit sorgt.

Leicht ist auch die Montage, denn im Lieferumfang sind das Befestigungsmaterial für die Anbindung an Betonuntergründe enthalten, ebenso wie das Komplettpaket wahlweise mit und ohne Glas. Besonders einfach machen es aber die vier Varianten der bauseitigen Montageanbindung, nämlich von oben, unten, innen und außen, bei Bedarf auch mit Balkonblende. Wobei es wiederum die seitlichen Glasüberstände sind, die den Architekt*innen viel Planungsfreiheit ermöglichen und den Monteur*innen die Arbeit in den schwierigen Eckbereichen erleichtern.