Glasparallelogramme für "The Sphere"

"Spektakuläre Event-Location", "größter LED-Screen aller Zeiten", "teuerstes Gebäude der Stadt" oder schlicht "das neue Weltwunder" – The Sphere im US-amerikanischen Las Vegas löst weltweit massenhaft Superlative und emotionale Reaktionen aus. Das neue Veranstaltungszentrum liegt östlich des berühmten Las Vegas Strip in unmittelbarer Nähe des Luxushotels Venetian Resort und prägt das Erscheinungsbild des Stadtviertels nun wesentlich mit.

Allein die Maße der riesigen Kugel übertreffen alle bisher realisierten sphärischen Gebäude: 112 Meter Höhe und 157 Meter Breite würden selbst die New Yorker Freiheitsstatue oder die Doppeltürme der Münchner Frauenkirche unter der Kuppel verschwinden lassen. Doch als neues ikonisches Wahrzeichen der Skyline von Las Vegas gefeiert wird The Sphere vor allem für das, was sich auf der Hülle der Kugel abspielt. Denn die ist nahezu vollständig als LED-Display konstruiert und zeigte erstmals am 4. Juli 2023, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, was sie kann. Die Videos der sensationellen Lichtshow gingen auf Social Media einmal viral um den Globus.