Graffiti verursacht Schäden am Mauerwerk

In erster Linie ist es dabei wichtig, auf die unterschiedlichen Sprayarten und Materialien zu achten. "Die eingesetzten Mittel haben sich im Laufe der Jahre enorm weiterentwickelt", so Hausner. "Gerade die Sprays verbinden sich oft extrem schnell mit dem Untergrund." Für die Beschichtung hergestellt, sind Lack und Lacksprays nämlich für alles andere als eine Hauswand gedacht. Und ganz abseits von der meist ungewünschten optischen Veränderung kann das Material tief ins Mauerwerk eindringen und so den Untergrund absperren. Die Folge: Das bis dahin diffusionsoffene Mauerwerk kann nicht mehr atmen und die Feuchtigkeit wandert langsam aber sicher ins Innere. Und das wiederum kann langfristige Schäden am Mauerwerk verursachen und zu Korrosionen an verlegten Leitungen führen oder Kabel beschädigen. Und im Extremfall hilft der beste Schutz nichts – Altputz runter und neuer Putz rauf ist dann manchmal die Ultima Ratio. Aber es gibt eine gute Nachricht für all jene, die jetzt meinen, eine eingehende Reinigung zahle sich nicht aus: "Mittlerweile bietet die Industrie enorm innovative Produkte an, die eine Reinigung oder einen Schutz erleichtern", so Hausner. Und das Beste: Die schlauen Schutzfilme sind zwar dezent, aber für illegale Sprayer*innen ist sofort erkennbar, dass hier kein Gekrakel haften bleibt. "Man sieht, wenn eine Wand mit einem Graffitischutz versehen ist – das alleine hält viele davon ab, die Farbdose zu zücken." In Sachen Schutz ist es dabei freilich leichter, wenn der Untergrund trocken und glatt ist – bei porösem, unebenem oder generell problembehaftetem Untergrund wird’s aufwändiger.