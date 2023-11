Schnell trocknend und leicht zu verarbeiten

Mit Lignodur ImpreGuard 625 steht Verarbeiter*innen eine schnell trocknende Alkydharz-Lasur zur Verfügung, die dank der langen Offenzeit und des geringen Streichwiderstands für eine leichte Verarbeitung sorgt. Darüber hinaus dringt die Lasur aufgrund ihrer niedrigen Viskosität zügig und tief in die Holzporen ein und schützt so langanhaltend. Die geringe Filmbildung ergibt ein ansprechendes Oberflächenfinish in natürlicher Holzoptik.

Soll die Lasur wasserbasiert sein? Dann eignet sich Lignodur TopGuard 280 für den Einsatz in ähnlichen Wetterlagen – denn eine Überarbeitung ist dank der kurzen Trocknungszeit sogar schon nach drei Stunden möglich. Die Hybrid-Lasur mit Anteilen eines Alkyd- sowie Acrylat-Bindemittels vereint die Vorteile aus zwei Welten. Die Bindemittelkombination sorgt für eine hohe Farbtonstabilität und Wetterbeständigkeit. Trotz der wasserbasierten Rezeptur hat die Lasur gleichzeitig eine angenehm lange Offenzeit und reduziert so die Gefahr von Ansätzen auf der beschichteten Fläche. "Die beiden Produkte ermöglichen Betrieben eine bessere Planbarkeit und sichern so Aufträge auch bei wechselhaften Wetterlagen“, sagt Gerdes.