Ein 60 Meter hoher Büroturm ergänzt die bereits bestehenden Gebäude des expandierenden Softwareunternehmens Systematic am Ufer des Aarhus Flusses und soll künftig die 1.000 Mitarbeitenden an einem Ort beherbergt. Die Fassade betont die Vertikale und passt sich mit seinen Kupferprofilen in die natürliche Umgebung ein. Für die farbneutrale Sonnenschutzverglasung von Schollglas wurden auch gebogene Elemente hergestellt.

Bei der Planung des Erweiterungsbau entwarfen die Architekt*innen aus dem Designbüro des Bauherrn Olav de Linde zusammen mit dem Architekturbüro Erik arkitekter einen skulpturalen Büroturm, der einen Dialog schafft zwischen der naturnahen Umgebung entlang des Flusses Aarhus und den anderen Hochhäusern der Stadt.