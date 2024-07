Gerade einmal 400 Meter vom Hoch Zwei entfernt liegt die Wirtschaftsuniversität Wien, für die Vandaglas Döring ebenfalls gebogene Gläser geliefert hat. Sieben Gebäudekomplexe, die von international renommierten Architekturbüros entworfen wurden, prägen den Campus. Das Learning & Library Center (LLC) von Zaha Hadid im Zentrum des Areals feierte im Jahr 2013 seine Eröffnung. Es beherbergt unter anderem die Hauptbibliothek der Universität.

Ein weißer und ein schwarzer Baukörper sind ineinander verschränkt und durch eine gläserne Fuge, in der sich ein Teil der Döring-Gläser findet, optisch getrennt. Prägendes Element ist das auskragende Dach mit der als "Monitor" bezeichneten, großen Fensterfront. "There are 360 degrees, so why stick to one?", lautet eines ihrer berühmtesten Zitate und so wechseln sich auch im LLC gebogene, auskragende, gekrümmte und geneigte Elemente ab; eine Herausforderung für jedes einzelne der an Fassadenkonstruktion und -bau beteiligten Unternehmen.

Döring-Vertriebsleiter Martin Lenz gibt ein Beispiel für die Komplexität der zylindrisch konvex gebogenen Gläser mit Außenradien zwischen 750 und 1.500 mm, Höhen bis zu 5 Metern und bis zu knapp 4 Metern Abwicklung. "Der Aufbau der SGG Contour Climaplus-Verglasung besteht aus Verbundsicherheitsglas mit zweimal extra-klarem Diamant-Floatglas, 18 mm Argon-gefülltem Scheibenzwischenraum mit 18 mm Super Spacer sowie einem Verbundsicherheitsglas aus Planitherm-Wärmeschutzglas und Diamant-Floatglas. Die Höhenkanten auf der Position 2 wurden in Schwarz randlackiert, grau geschliffen und mit U-Profil-Kurzstücken versehen." Je kleiner der Biegeradius, desto höher sind die Anforderungen an den Spacer, der sich nahtlos an die Kontur anschmiegen muss und das im Fall von freigeformten Gläsern auch noch in allen Richtungen.

„Nachhaltigkeit im Sinne von Langlebigkeit spielt bei unseren Kunden eine immer wichtigere Rolle,“ erklärt Martin Lenz. „Nichts stellt das besser unter Beweis als funktionierende Produkte, mit denen sich namhafte Referenzobjekte realisieren lassen, bei denen es auch nach vielen Jahren keine Beanstandungen gibt.“